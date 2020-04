Serie A, si va verso la ripresa degli allenamenti: due date diverse – Sky

La Serie A si prepara a riaprire i centri di allenamento per le sue squadre. In attesa dell’annuncio ufficiale del Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa (vedi articolo), arrivano le prime indiscrezioni da “Sky Sport” con una distinzione precisa

INDIVIDUALI PRIMA, DI GRUPPO POI – Così il giornalista Alessandro Alciato sulla ripresa degli allenamenti in Serie A: «Per quanto riguarda il calcio si va verso gli allenamenti individuali a partire dal 4 maggio e verso gli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. Queste sono indiscrezioni, non sono ancora notizie certe, lo diventeranno dalle 20.20 in avanti. Ma davvero tutte le indicazioni e tutte le verifiche portano in quella direzione. Attendiamo le 20.20 ma teniamo ben presenti queste due date».