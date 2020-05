Serie A, una regione “sfida” Spadafora: quattro squadre possono allenarsi

La Serie A inizia a muoversi in vista di un possibile ritorno in campo. Quattro squadre da lunedì potranno allenarsi in maniera individuale nei centri sportivi: si tratta di Bologna, Parma, Sassuolo e SPAL, visto che l’Emilia Romagna ha firmato un’ordinanza che va oltre le scelte del Governo e di Spadafora.

L’EMILIA ROMAGNA SFIDA SPADAFORA – Questa l’ordinanza firmata dal presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che sarà in vigore da lunedì: “È consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto come ciclismo, corsa, equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione. Anche in questo caso, però, solo in ambito provinciale, in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro negli altri casi.

Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Per quanto riguarda la Serie A significa che, da lunedì, Bologna, Parma, Sassuolo e SPAL potranno tornare nei propri centri sportivi. Saranno seguite da altri club?