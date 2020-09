Serie A a porte chiuse, conferma nel DPCM: ecco fino a quando

Stadio Meazza San Siro Inter-Benevento

Il nuovo DPCM che dovrebbe entrare in vigore da domani conferma le porte chiuse per gli eventi sportivi almeno fino al 7 ottobre. Le prime giornate di Serie A, dunque, saranno ancora senza pubblico.

PORTE CHIUSE – Domani, martedì 8 settembre, entrerà in vigore il nuovo DPCM con le nuove misure per prevenire il contagio nella pandemia in atto. Brutte notizie per tifosi e società di calcio, che dovranno assistere all’inizio del nuovo campionato ancora senza presenti sugli spalti. Il decreto dovrebbe infatti conferma fino al 7 ottobre la disputa degli eventi sportivi a porte chiuse. Niente da fare quindi per le squadre di Serie A che speravano almeno in una riapertura parziale per le prime giornate di campionato ma, salvo clamorosi cambiamenti, queste si dovranno ancora disputare a porte chiuse.