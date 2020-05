Serie A oltre il 3 agosto? Ceferin chiarisce sulla deadline UEFA

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha chiarito la posizione sulla deadline del 3 agosto per i campionati europei, compresa la Serie A. Ecco la sua lettera in merito inviata al presidente del Lione Aulas e riportata da Le Parisien

RACCOMANDAZIONI – La Serie A deve terminare entro il 3 agosto? Aleksander Ceferin fa chiarezza in una lettera inviata la presidente del Lione: «Per quanto riguarda se la UEFA abbia effettivamente dato alle federazioni affiliate una scadenza del 3 agosto per terminare i propri campionati nazionali, il seguente chiarimento dovrebbe rispondere alla tua domanda. Le date del 20 luglio (per le associazioni nazionali classificate dal 16 al 55) e del 3 agosto (per quelle classificate dall’1 all’1.5, che comprende la Francia) sono state menzionate nelle presentazioni fatte agli incontri con i segretari e i presidenti dei 55 Federazioni affiliate alla UEFA il 21 aprile e alle riunioni tra gruppi di lavoro UEFA, ECA ed EL. Tuttavia, abbiamo sempre menzionato in queste riunioni che queste date sono solo raccomandazioni, provvisorie e non ufficiali. Spero che queste spiegazioni forniscano risposte sufficienti alle tue domande».

