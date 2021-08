Serie A, ok ad apertura stadi al 50%: necessario il Green Pass

Arriva la decisione ufficiale del Consiglio dei Ministri: la prossima Serie A vedrà gli stadi riaperti al 50%. Ok alla modalità “a scacchiera”, sarà obbligatorio il green pass.

RICHIESTE ACCETTATE – Torneranno a respirare i club dal prossimo anno, dopo gli stadi chiusi per una stagione e mezza a causa della pandemia di Coronavirus. Il Consiglio dei Ministri ha infatti accolto le richieste del mondo del calcio di riaprire, dalla prossima Serie A, gli stadi al 50% con modalità a scacchiera. Naturalmente sarà necessario, come per altri settori, il Green Pass all’interno degli impianti. Una buona notizia, in attesa di poter finalmente rivedere gli stadi aperti al 100%.