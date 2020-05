Serie A, nuova proposta per la ripresa: cambia il calendario di inizio?

Il destino della Serie A sarà deciso nel corso di questa settimana. Sarà decisivo, infatti, la riunione del prossimo 28 maggio. Intanto la Lega, secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”, avrebbe proposto un cambiamento di calendario di inizio

CAMBIO – Sarà una settimana decisiva per la ripartenza della Serie A. In tal senso, infatti, sarà decisiva la riunione di giovedì 28 maggio, dove verrà stabilita l’eventuale data di ripartenza. Intanto, però, secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com” la Lega Serie A ha pronta una nuova proposta che verrà discussa alla prossima riunione, in programma martedì. La Lega infatti vorrebbe cambiare il calendario che era stato stabilito per la possibile ripartenza del campionato. La proposta è quella di iniziare con i recuperi. In tal modo, se il campionato dovesse nuovamente fermarsi a causa dell’epidemia di COVID-19, le squadre avranno disputato lo stesso numero di partite. Se la proposta verrà accettata, il campionato potrebbe ripartire con i quattro recuperi della 25esima giornata di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma.

