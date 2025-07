Serie A, novità su regolamento recuperi e prosecuzione delle gare

Dopo il Consiglio odierno, la Lega Serie A comunica le novità emesse sul regolamento dei recuperi delle gare non iniziate e per la prosecuzione di quelle interrotte per la stagione 2025/2026.

NOVITÀ – Il Consiglio della Lega Serie A riunitosi quest’oggi ha acceso i riflettori sul caso di mercato Ademola Lookman legato ad Inter e Atalanta. Ma l’incontro tra Giuseppe Marotta e Luca Percassi non è l’unico tema caldo. Dall’Assemblea, infatti, arrivano importanti novità sul regolamento del campionato di Serie A Enlive e del campionato Primavera 1 2025/2026, nell’ambito del recupero delle partite non iniziate e per la prosecuzione di quelle interrotte.

Recuperi e prosecuzione delle gare: come cambia il regolamento della Serie A

GARE NON INIZIATE – Dal comunicato ufficiale veicolato dalla Lega Serie A si evince che: «Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per la disputa della gara non iniziata».

GARE INTERROTTE – Inoltre, il regolamento della Lega Serie A subisce anche altri cambiamenti: «Per le gare interrotte, in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, deve essere disposta la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal Direttore di gara. La gara interrotta riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto del Direttore di gara. La prosecuzione della gara interrotta è disposta per il giorno successivo a quello nel quale si è disputata la gara interrotta».

PRIMA DATA UTILE – Sia in occasione di gare non iniziate, sia di gare interrotte, se non sarà possibile giocare entro le 24 ore successive, il recupero o la prosecuzione delle partite sono disposti per la prima data utile. La Lega Serie A spiega: «Si definisce prima data utile la prima data di calendario libera, nel rispetto delle finestre FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori secondo l’International Match Calendar, nella quale entrambe le Società non abbiano gare ufficiali precedenti o successive già fissate ad una distanza temporale di tre giorni, ossia ce ne siano due completamente liberi successivi alla gara precedente e due completamente liberi precedenti alla gara successiva».