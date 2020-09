Serie A, Napoli e Gattuso show col Genoa. Milan facile a Crotone

Gattuso

Nessuna sorpresa in questa domenica pomeriggio di Serie A. Milan e Napoli superano infatti in scioltezza rispettivamente Crotone e Genoa raggiungendo entrambe il primo posto in classifica con 6 punti

CROTONE-MILAN – I rossoneri di Stefano Pioli superano agilmente il Crotone dell’ex rossonero Giovanni Stroppa. Di Frank Kessié su rigore al 47esimo del primo tempo e di Brahim Diaz al 50′ le reti. Da segnalare però l’infortunio di Ante Rebic uscito per una lussazione al gomito e in ospedale per una lastra.

NAPOLI-GENOA – Nella sfida del San Paolo (posticipata di 3 ore per la positività al Covid-19 di Mattia Perin prima e Lasse Schöne poi, ndr) è tutto facile per il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri vanno subito in vantaggio con Hirving Lozano al 10′, ma è nella ripresa che si scatenano complici gli errori degli uomini di Rolando Maran. Segnano infatti Piotr Zielinski, Dries Mertens, ancora Lozano, Elif Elmas e Matteo Politano. 6 a 0 il risulato finale. Unica nota negativa l’infortunio del capitano Lorenzo Insigne: uscito dal campo al 20 minuto del primo tempo per un problema muscolare.