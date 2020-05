Serie A, lunedì il calendario delle partite: la data di Inter-Sassuolo – Sky

La Serie A avrebbe dovuto conoscere ieri il calendario delle partite dalla ripresa del campionato. Invece, al termine di una lunga giornata di riunioni, si è saputo soltanto che si riprenderà con i recuperi (vedi articolo). Sky Sport rivela le date per il primo turno completo, il ventisettesimo.

IL NUOVO CALENDARIO – Per la Serie A comincia il conto alla rovescia per la ripresa. Sarà il 20 giugno, con i recuperi della venticinquesima giornata ossia le prime partite rinviate per il Coronavirus. Lunedì sarà reso noto il calendario, ma Sky Sport anticipa come sarà: si riprende da Torino-Parma e Verona-Cagliari il 20, con Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria il 21. Queste date erano già state segnalate ieri (vedi articolo), si attende solo l’ufficialità. C’è di più, perché è ormai noto anche il calendario della ventisettesima giornata, la prima in cui saranno impegnati tutti e venti i club. Lunedì 22 giugno Bologna-Juventus, Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan, martedì 23 Genoa-Parma, SPAL-Cagliari, Torino-Udinese e Verona-Napoli, mercoledì 24 si completa il programma con Atalanta-Lazio, Inter-Sassuolo e Roma-Sampdoria. La prossima settimana previsti anche un nuovo Consiglio e una nuova Assemblea di Lega (data da definire), giovedì 4 Comitato di Presidenza della FIGC. Come noto, la Serie A sarà “anticipata” dalla Coppa Italia, anche qui con l’Inter impegnata (vedi articolo).