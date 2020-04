La Serie A stabilisce le linee guida: definita Assemblea di Lega d’urgenza

Nuova Assemblea per la Lega Serie A, anche questa d’urgenza. Rispetto a venerdì scorso (vedi articolo) nella prossima riunione, fissata per domani, si dovrebbero definire le linee guida per procedere durante (e dopo) l’emergenza Coronavirus.

NUOVO CONFRONTO – “L’Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d’urgenza per lunedì 6 aprile 2020. Sarà in videoconferenza alle ore 10, in prima convocazione, e occorrendo alle ore 12, in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno.

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente.

3. Comunicazioni AD.

4. Linee Guida Serie A.

5. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti”.