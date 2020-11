Serie A, Lega al lavoro per implementare il...

Serie A, Lega al lavoro per implementare il protocollo Covid: i dettagli

La Lega Serie A ha sospeso il Campionato Primavera (QUI il comunicato ufficiale). La Lega ha poi annunciato modifiche nel protocollo anti Covid-19 in Serie A grazie alla collaborazione con gli enti preposti. Questo il comunicato.

MODIFICHE – La Lega Serie A, con il supporto della Federazione Medico Sportiva Italiana e del suo Presidente Maurizio Casasco, per tutelare la salute dei tesserati e garantire la prosecuzione delle competizioni, studierà, nei prossimi giorni, le modalità per implementare ulteriormente per la Serie A il protocollo medico, sulla base di quello già predisposto da FIGC e CTS.

PROTOCOLLO – La FMSI, inoltre, individuerà e proporrà alla Lega Serie A il protocollo secondo cui dovranno essere effettuati i tamponi per la ricerca del SARS-Covid 19, anche nell’auspicata ipotesi di centralizzazione già discussa in Consiglio.