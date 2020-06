Serie A: le novitÃ  su play-off, algoritmo e calcio femminile

Serie A: le novità su play-off, algoritmo e calcio femminile

Serie A verso la ripresa: prese oggi alcune decisioni importanti sull’eventuale utilizzo di play-off e play-out e algoritmo. Presa una decisione anche per quanto riguarda il calcio femminile

Il Consiglio FIGC in corso oggi, oltre ad aver bocciato la proposta della Lega Serie A sul blocco delle retrocessioni in caso di nuova sospensione (QUI la notizia), ha preso anche alcune importanti decisioni per quanto riguarda l’organizzazione del campionato di Serie A. In caso di nuovo stop si procederebbe con play-off e play-out, l’algoritmo resta come ultima soluzione d’emergenza in caso di necessità. E’ stata inoltre deciso lo stop definitivo del campionato di Serie A femminile.