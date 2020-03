Serie A, la posizione dell’Inter e l’ipotesi per la Coppa Italia – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione per quel che riguarda la stagione clacistica. La Serie A sembra aver messo da parte l’ipotesi playoff (QUI il motivo), mentre i club hanno messo sul tavolo la volontà di concludere la stagione costi quel che costi. È di questo avviso anche l’Inter. Non sembra esserci spazio per la Coppa Italia da qui ad agosto

WHATEVER IT TAKES – Tutto passa dalla Uefa e questo sembra ormai acclarato. Nel vertice di martedì, leghe e federazioni presseranno gli organi di Nyon affinché si decidano a far slittare gli Europei al 2021. Conditio sine qua non per ragionare su tutto. I club di Serie A, nello specifico, hanno già espresso la loro volontà di salvare la stagione, costi quel che costi. L’Inter, come la Lazio e il Parma, è pronta ad andare fino in fondo, pur di non accontentarsi di una classifica congelata.

TOUR DE FORCE – Nello specifico, i vertici del calcio italiano avrebbero già iniziato a ragionare sulle date. Ipotesi “ripartenza sabato 2 maggio, conclusione 28 giugno. Una maratona quasi in apnea. Fra weekend e turni infrasettimanali si arriverebbe a quota 17 caselle trovare. Dodici – 9 domeniche e 3 turni infrasettimanali – servirebbero per il campionato, 5 potrebbero essere lasciate all’Europa League e alla Champions League, che potrebbero cominciare a muoversi a fine aprile, magari con sfide secche in campo neutro per risparmiare un turno. L’ipotesi final four a Istanbul (già paventate nei giorni scorsi, ndr), darebbe un’accelerata importante alla cosa“.

FANALINO DI CODA – Infine, per quanto riguarda la Coppa Italia, con le due semifinali di ritorno ancora sul groppone, non sembra esserci neppure uno spiraglio da qui a fine giugno. Le tre gare necessarie slitterebbero all’inizio della prossima stagione: poiché in un calendario così liofilizzato non c’è spazio “neanche per uno spillo“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Alessandra Gozzini – Valerio Piccioni