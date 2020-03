Serie A: la FIGC convoca il Consiglio Straordinario, ipotesi sospensione?

Nella domenica in cui si devono recuperare le partite di Serie A rinviate domenica scorsa per l’emergenza Coronavirus è scoppiato un nuovo caos. La FIGC ha convocato un Consiglio Straordinario per martedì, si valuterà la sospensione del campionato?

Il calcio italiano sta vivendo una giornata che definire “surreale” sarebbe forse riduttivo. Alle 12:30 Parma e SPAL stavano per scendere in campo per recuperare la partita rinviata domenica scorsa in seguito all’emergenza Coronavirus, le squadre sono state richiamate negli spogliatoi per una possibile sospensione del campionato in seguito all’intervento del ministro Spadafora. Le squadre sono poi scese in campo alle 13:45 e al momento non sembra essere in dubbio il resto della giornata, compresa Juventus-Inter di questa sera. Novità potrebbero però arrivare nei prossimi giorni, la FIGC ha infatti convocato un Consiglio Straordinario per martedì, assemblea dalla quale potrebbero arrivare decisioni drastiche come quella della sospensione del campionato.