Serie A, l’Inter chiede formalmente il rinvio: la lettera di Marotta in Lega

La Serie A potrebbe non iniziare il 18 e 19 settembre, perché l’Inter chiede il rinvio. Dopo che ieri si è parlato di un posticipo solo della prima giornata dei nerazzurri (vedi articolo) adesso Marotta ha chiesto al presidente di Lega Dal Pino di spostare tutto il turno di campionato. Ad annunciarlo è “Sport Mediaset”.

SETTE GIORNI IN PIÙ? – L’Inter, attraverso il suo Amministratore Delegato per l’area sportiva Giuseppe Marotta, ha richiesto ufficialmente alla Lega Serie A di rinviare l’inizio del campionato. Lo ha fatto con una lettera, inviata nella giornata di oggi, e si attende la risposta del presidente Paolo Dal Pino. L’Inter chiede che, avendo concluso la stagione 2019-2020 solo sei giorni fa con la finale di Europa League, abbia bisogno di più tempo per recuperare. Secondo “Sport Mediaset” altre squadre potrebbero seguire l’esempio dei nerazzurri, anche per i casi di Coronavirus spuntati in questi giorni, ultimo in ordine di tempo Carles Pérez alla Roma (vedi articolo). La prossima settimana sarà presentato il calendario di Serie A, che potrebbe quindi iniziare nel weekend del 25 e 26 settembre anziché in quello del 18 e 19. A breve la Lega Serie A darà una risposta all’Inter e alle altre società interessate in tal senso.

Fonte: Sport Mediaset