Serie A in rivolta: no al ritiro! Oggi vertice Lega Serie A e FIGC – CorSera

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera oggi, la Serie A non ci sta al maxi-ritiro. Oggi previsto un vertice tra Lega Serie A e FIGC.

IL CALCIO NON CI STA – La Seria A in rivolta: allenatori e giocatori non ci stanno al maxi-ritiro. Il protocollo, considerato stringente, sempre più al centro della bufera. Oggi alle 12 è previsto un incontro tra Dal Pino e De Siervo, presidente e Amministratore Delegato della Lega Serie A, con Gravina e Brunelli della FIGC. Giocatori e tecnici fondamentalmente sarebbero contrari a chiudersi nei centro sportivi, creando la famosa bolla protettiva, almeno sin oa quando non ci saranno date certe per la ripresa del campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera: Inter, Milan, Napoli e Roma hanno già fatto saper che lunedì non cominceranno con gli allenamenti collettivi, così come Torino, Verona, Brescia e le due genovesi. La Juventus invece è pronta ma attende sviluppi così come Atalanta e Fiorentina.

Fonte: Corriere della sera.