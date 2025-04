Serie A, i funerali del Papa rinviano le partite? Folle ipotesi per Inter-Roma

Il calcio italiano si prepara a fermarsi sabato 26 aprile in occasione dei funerali di Papa Francesco, in programma alle ore 10 in Piazza San Pietro. Un evento solenne, di portata mondiale, che ha già imposto il rinvio praticamente certo di Lazio-Inter. A rischio anche Como-Genoa alle 15 e Inter-Roma alle 18! Ma attenzione al recupero della partita di San Siro, che potrebbe addirittura giocarsi il giorno dopo!

RISCHIO RINVIO – La Lega Serie A sta valutando l’ipotesi di rinviare i tre anticipi di Serie A in programma sabato 26 aprile. Rinvio praticamente certo per Lazio-Parma, per ovvi motivi di ordine pubblico, essendo in pieno centro nella Capitale. Ma attenzione: a rischio ci sono anche gli altri anticipi del sabato, Como-Genoa e soprattutto Inter-Roma. La prima ipotesi – folle -, è quella di spostare la partita di San Siro a domenica 27, cioè il giorno dopo. Ma ci si chiede: ha davvero senso far giocare i nerazzurri la domenica prima di una semifinale di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì? Forse qualcuno ha dimenticato l’importanza di quel match, non solo per l’Inter ma per tutto il calcio italiano. L’idea di caricare la squadra di Inzaghi con 90 minuti ad alta intensità a sole 72 ore da un appuntamento europeo decisivo appare illogica, se non dannosa. In un calendario già congestionato da impegni ravvicinati, piazzare una partita del genere a ridosso di una semifinale internazionale è quanto meno discutibile. Eppure, ancora una volta, si fa fatica a prendere decisioni che abbiano una visione d’insieme.

Ipotesi lutto Nazionale: rischio rinvio concreto!

SCELTA DISCUTIBILE – La decisione definitiva potrebbe arrivare dopo la riunione del Consiglio dei ministri, slittata alle ore 12 di oggi, nella quale è attesa la proclamazione ufficiale del lutto nazionale. In tal caso, il rinvio degli anticipi di sabato diventerebbe automatico e obbligatorio, chiudendo ogni margine di discrezionalità da parte della Lega. E qui nasce l’ennesimo paradosso: secondo le indiscrezioni, Inter-Roma potrebbe essere riprogrammata per domenica 27 aprile, come se nulla fosse. Ma ha senso caricare una delle due squadre italiane ancora in corsa in Champions League con una partita del genere a meno di 72 ore da una semifinale d’andata in casa del Barcellona?