Serie A, Giudice Sportivo 38 giornata: Calhanoglu salta la prima gara 2025-26

Dopo la trentottesima e ultima giornata di Serie A, arrivano, come di consueto, le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. Ogni decisione dell’ultima giornata di campionato inciderà sulle prime giornate del prossimo campionato di Serie A 2025-2026, come nel caso della squalifica di Hakan Calhanoglu. Diffidato contro il Como, il centrocampista turco è stato ammonito e per questo motivo salterà la prima sfida del prossimo campionato. Ammenda, invece, per il club nerazzurro.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTOTTESIMA GIORNATA

Due giornate: Ante Rebic (Lecce) + 15mila euro di multa. Alessio Romagnoli (Lazio) + 10mila euro di multa.

Una giornata: Hakan Calhanoglu (Inter), Ondrej Duda (Verona) + 10mila euro di multa. Jaka Bijol (Udinese), Santiago Pierotti (Lecce), José Paez Reina (Como), Botond Balogh (Parma), Zeki Celik (Roma), Gabriel Strefezza (Como).

“Ammenda di € 5.000,00: alla Società INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria di altra Società”.