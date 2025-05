Serie A, Giudice Sportivo 37ª giornata: a Inzaghi multa e squalifica

Dopo la trentasettesima giornata di Serie A arrivano, come di consueto, le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. In casa Como ci sarà una squalifica in vista dell’Inter. Mentre Simone Inzaghi, espulso nel secondo tempo di Inter-Lazio, salterà un turno e si becca pure una multa. Come lui anche altri Marco Baroni, Sergio Conceicao e Antonio Conte. Per quest’ultimo pure un’ammonizione.

SQUALIFICA E AMMENDA – Il Giudice Sportivo ha diramato diversi provvedimenti nei confronti degli allenatori, decisamente caldi nella penultima giornata. A Simone Inzaghi va un’ammenda di 5mila euro e una squalifica di un turno. Lo stesso provvedimento anche per Marco Baroni e Sergio Conceicao. Conte, invece, alla multa da 5mila euro e alla squalifica di un turno, pure un’ammonizione. Solo squalifica senza multa per Cristian Chivu. Goldaniga, ritornando ai giocatori, salta Como-Inter. Mentre Hakan Calhanoglu entra sul banco dei diffidati.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTOTTESIMA GIORNATA

Due giornate: Juan Miranda (Bologna)

Una giornata: Santiago Gimenez (Milan), Edoardo Goldaniga (Como), Jay Idzes (Venezia), Thomas Kristensen (Udinese), Sandi Lovric (Udinese), Jose Morente (Lecce), Antonio Conte (allenatore Napoli), Simone Inzaghi (allenatore Inter), Marco Baroni (allenatore Lazio), Sergio Conceicao (allenatore Milan), Cristian Chivu (allenatore Parma), Sergio Marcon (collaboratore Udinese), Eugenio Zarcone (operatore sanitario Venezia).

DIFFIDATI TRENTOTTESIMA GIORNATA

Hakan Calhanoglu (Inter), Maxence Caqueret (Como), Zeki Celik (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Dan Ndoye (Bologna)