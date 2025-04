Serie A, Giudice Sportivo 34ª giornata: in Inter-Verona 2 squalificati

Dopo la trentaquattresima giornata di Serie A arrivano le decisione del Giudice Sportivo. In vista della prossima partita, quella tra Inter e Verona, ci saranno due squalificati tra gli scaligeri.

I PROVVEDIMENTI – Trentaquattresima giornata di campionato, conclusasi da poco, ricca di episodi da analizzare per il Giudice Sportivo. I verdetti sono stati appena emessi, e per fortuna in casa Inter non ci saranno squalificati o diffidati in vista del prossimo turno contro il Verona. Ma a proposito della partita che si giocherà sabato sera alle 20.45, ci saranno due squalificati per quanto riguarda la squadra di Paolo Zanetti e si tratta di due difensori: ossia Daniele Ghilardi e Diego Coppola. Il primo è stato espulso durante Verona-Cagliari, mentre il secondo, già diffidato, si è fatto ammonire. I due non ci saranno a San Siro per Inter-Verona. Prima ammonizione in stagione invece per Lautaro Martinez, beccata nell’ultimo Inter-Roma. Di seguito i provvedimenti in vista del prossimo turno:

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTACINQUESIMA GIORNATA



Due giornate: Kenan Yildiz (Juventus)

Una giornata: Daniele Ghilardi (Verona), Alberto Grassi (Empoli), Andrea Carboni (Monza), Diego Coppola (Verona), Kingsley Ehizibhue (Udinese), Liam Henderson (Empoli), Valentino Lazaro (Torino), Martin Payero (Udinese), Luca Ranieri (Fiorentina)

DIFFIDATI TRENTACINQUESIMA GIORNATA

Pedro Pereira (Monza), Lucas Beltran (Fiorentina), Luca Caldirola (Monza), Fali Cande (Venezia), Milan Djuric (Parma), Ivan Ilic (Torino), Nicolò Savona (Juventus), Gabriele Zappa (Cagliari).