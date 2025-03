Serie A, Giudice Sportivo 29ª giornata: Gasperini non solo squalifica!

Dopo la ventinovesima giornata di Serie A arrivano le decisione del Giudice Sportivo. La Fiorentina paga un caro prezzo ma non solo: anche Giampiero Gasperini subisce dei provvedimenti. Per l’Inter c’è una squalifica e una diffida nel prossimo turno di campionato.

I PROVVEDIMENTI – Ventinovesima giornata di Serie A, conclusasi da poco, ricca di episodi da analizzare per il Giudice Sportivo. I verdetti sono stati appena emessi, e molti hanno a che fare con Atalanta-Inter. Dalla sfida del Gewiss Stadium Alessandro Bastoni, già con sulle spalle una diffida, ne esce squalificato per un turno. Il difensore, dunque, non sarà disponibile per la prossima sfida contro l’Udinese, dove invece Benjamin Pavard partirà da diffidato dopo la quarta sanzione ricevuta. I provvedimenti di Serie A del Giudice Sportivo, inoltre, vedono protagonista Ederson Da Silva, espulso nel corso di Atalanta-Inter e ora squalificato per un turno. Il calciatore non è l’unico a pagarne le conseguenze. Anche Giampiero Gasperini salterà la prossima gara della Dea, con l’aggiunta di un’ammenda da pagare di €15.000,00. La decisione nei riguardi dell’allenatore dei bergamaschi deriva da una critica gravemente irrispettosa da lui espressa. Di seguito i provvedimenti in vista del prossimo turno di Serie A del Giudice Sportivo.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTESIMA GIORNATA

Una giornata: ALLI Bamidele Jermai (Como); BASTONI Alessandro (Internazionale); DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta); AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma); CASTRO Santiago Thomas (Bologna); MARTIN CARICOL Aaron (Genoa); MUSAH Yunus Dimoara (Milan); NICOLUSSI CAVIGLIA Hans (Venezia); PAZ MARTINEZ Nicolas (Como); VECINO FALERO Matias (Lazio), GASPERINI Gian Piero (Atalanta), FABREGAS SOLER Francesc (Como).

DIFFIDATI TRENTESIMA GIORNATA HAJ MOHAMED Anas (Parma); BERISHA Medon (Lecce); BONDO Warren Pierre (Milan); KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese); OBERT Adam (Cagliari); PAVARD Benjamin Jaques Marcel (Internazionale); PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como); JIMENEZ SANCHEZ Alejandro (Milan); KRSTOVIC Nikola (Lecce); RANIERI Luca (Fiorentina); STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Como).