Serie A, Giudice Sportivo 24ª giornata: solo sanzioni per l’Inter!

Ventiquattresima giornata di Serie A che vede l’Inter senza squalifiche particolari e con zero ammende, a differenza dell’ultima volta. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera, con la gara di San Siro contro la Fiorentina.

I PROVVEDIMENTI – Nella ventiquattresima giornata di Serie A il Giudice Sportivo ha deciso di di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di alcuni club, tra cui l’Inter, dopo i comportamenti scorretti dei loro sostenitori. Nello specifico, i tifosi hanno violato le norme introducendo nel proprio settore dello stadio materiale pirotecnico di vario genere. L’unico club a ricevere un’ammenda (di € 2.000,00) è l’Hellas Verona, a causa di un petardo lanciato nel recinto di gioco durante la partita. Tornando a Inter-Fiorentina, valida per la 24ª giornata di Serie A, a livello disciplinare arrivano delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo per una serie di nerazzurri. Prima sanzione per Nicola Zalewski, terza per Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, settima per l’allenatore Simone Inzaghi. Nessuna squalifica e nessuna diffida, dunque, per i giocatori dell’Inter, che domenica dovranno affrontare la Juventus. Di seguito i provvedimenti in vista del prossimo turno di Serie A del Giudice Sportivo.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTICINQUESIMA GIORNATA

Due giornate: MARIANUCCI Luca (Empoli).

Una giornata: TOMORI Oluwafikayomi (Milan), CRISTANTE Bryan (Roma), GHILARDI Daniele (Hellas Verona), KEAN Bioty Moise (Fiorentina), RICCI Samuele (Torino), NEVES GODINHO Lino Filipe (vice-allenatore Torino).

DIFFIDATI VENTICINQUESIMA GIORNATA

AZEVEDO JUNIOR Hernani (Parma), FREULER Remo (Bologna), MKHITARYAN Henrikh (Internazionale), POBEGA Tommaso (Bologna), RICHARDSON Michael Amir Ju (Fiorentina)