Serie A, Giudice Sportivo 23ª giornata: ammenda Inter e squalifiche!

Ventiquattresima giornata di Serie A che vede l’Inter con una squalifica e con un’ammenda dopo il derby disputato contro il Milan. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Anche la Fiorentina arriverà al prossimo turno con uno squalificato.

I PROVVEDIMENTI – La prossima gara dell’Inter, in programma giovedì, sarà il recupero della sfida della quattordicesima giornata contro la Fiorentina. Per questo i provvedimenti del Giudice Sportivo, appena resi noti dopo il ventitreesimo turno di campionato, varranno per le gare della ventiquattresima giornata in scena nel weekend dal 7 al 10 febbraio: in cui Inter e Fiorentina si sfideranno nuovamente, ma questa volta a San Siro. Proprio in vista della gara del prossimo lunedì, balzano all’occhio due squalifiche per parte. Per i nerazzurri quella di Denzel Dumfries, che era già diffidato, dopo le proteste nei riguardi degli ufficiali di gara. E per i viola quella di Pietro Comuzzo, anch’esso già diffidato, in seguito ai comportamenti scorretti nei riguardi di un avversario.

ANCHE AMMENDE – Nel derby, poi, solo una sanzione per Alessandro Bastoni, che diventa diffidato. Da evidenziare, poi, la decisione del Giudice Sportivo nei riguardi dei club Inter e Milan. Ammenda salata per i rossoneri, di € 10.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti e l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti. Meno pesante quella ai danni dell’Inter, di € 1.500,00, punita per i comportamenti scorretti dei propri tifosi che, al 21° del primo tempo, hanno lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VETIQUATTRESIMA GIORNATA

Due giornate: FADERA Alieu (Como).

Una giornata: MALEH Youssef (Empoli), COMUZZO Pietro (Fiorentina), DE WINTER Koni (Genoa), DUMFRIES Denzel Justus (Internazionale), KONE Kouadio Emmanue (Roma). DIFFIDATI VENTIQUATTRESIMA GIORNATA YEBOAH John (Venezia), IZZO Armando (Monza), BASTONI Alessandro (Internazionale), BRADARIC Domagoj (Hellas Verona). GYASI Emmanuel (Empoli), KAMARA Hassane (Udinese)