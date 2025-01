Serie A, Giudice Sportivo 21ª giornata: un assente contro l’Inter

Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Nessuna squalifica o ammenda per l’Inter, mentre un calciatore del Lecce sarà assente contro i nerazzurri.

NESSUNA SQUALIFICA – Il Giudice Sportivo ha emesso i propri provvedimenti in merito alla ventesima giornata di campionato conclusasi ieri. Per quanto riguarda l’Inter, nessuna squalifica per i calciatori o ammenda per la società. Una misura concerne la prossima avversaria dei nerazzurri in campionato. Il Lecce, che ospiterà i nerazzurri domenica 26 gennaio alle ore 18, dovrà infatti fare a meno del suo centravanti Ante Rebić, squalificato per una giornata a causa del rosso rimediato per un gesto pericoloso ai danni di Yerry Mina.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTIDUESIMA GIORNATA Una giornata: REBIC Ante (Lecce), DEMBELÉ Ali (Torino), GOLDANIGA Edoardo (Como), SOLET Omar (Udinese), DAWIDOWICZ Pawel (Verona), HIEN Isak (Atalanta). DIFFIDATI VENTIDUESIMA GIORNATA CASTRO Santiago (Bologna), DJIMSITI Berat (Atalanta), Ghilardi DANIELE (Hellas Verona), GOSENS Robin (Fiorentina), KEITA Mandela (Parma), CONTE Antonio (Napoli), FABREGAS Cesc (Como).