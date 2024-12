Serie A, Giudice Sportivo 17ª giornata: Inter e altri 12 club ‘graziati’

Diciassettesima giornata di Serie A che vede l’Inter senza squalifiche particolari e con zero ammende. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Il club nerazzurro, insieme ad altri dodici società, hanno ricevuto ‘la grazia’ in merito al comportamento dei propri sostenitori.

GRAZIATI – Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata i sostenitori delle Società Como, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICATI DICIOTTESIMA GIORNATA Una giornata: GUILBERT Frederic George (Lecce), Sean Sogliano (dirigente Verona) DIFFIDATI DICIOTTESIMA GIORNATA Quarta sanzione: EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese), EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)

Emerson Royal (Milan), PEZZELLA Giuseppe (Empoli), ZANIOLO Nicolo’ (Atalanta).