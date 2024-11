Serie A, Giudice Sportivo 12ª giornata: ammenda Inter e diffida pesante

Dodicesima giornata di Serie A che vede l’Inter senza squalifiche particolari, se non un’ammenda. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso domenica sera.

I PROVVEDIMENTI – Due sanzioni in termini di ammonizioni per l’Inter contro il Napoli, ossia per Denzel Dumfries Bastoni e Simone Inzaghi (in panchina). Lo stesso Inzaghi, con la quarta sanzione in 12 gare, entra in diffida. A livello disciplinare, non ci saranno squalificati per la partita post sosta Verona-Inter in programma sabato 23 alle ore 15.00. Per gli scaligeri nessun squalificato. I nerazzurri giocheranno appunto sabato pomeriggio per far fronte poi alla partita di Champions League contro il Lipsia, in programma martedì 26 sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Gli scaligeri nell’ultimo turno hanno perso contro la Fiorentina 3-1. C’è un’ammenda per la società Inter, di cinque mila euro, per i cori intonati dai tifosi i nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Romelu Lukaku, ndr). Di seguito i provvedimenti del prossimo turno di Serie A del Giudice Sportivo, che non vede però delle squalifiche.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TREDICESIMA GIORNATA Nessun squalificato DIFFIDATI TREDICESIMA GIORNATA Quarta sanzione: Daniel Maldini (Monza), Liberato Cacace (Empoli), Diego Coppola (Verona), Gustav Isaksen (Lazio), Johan Vasquez (Genoa), Alberto Moreno (Como), Simone Inzaghi (allenatore Inter)