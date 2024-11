Serie A, Giudice Sportivo 11ª giornata: due sanzioni per l’Inter!

Undicesima giornata di Serie A che vede l’Inter senza squalifiche particolari. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Alcune sanzioni da segnale per i nerazzurri e per i partenopei in vista del big match di domenica prossima.

I PROVVEDIMENTI – Due sanzioni in termini di ammonizioni per l’Inter nella gara contro il Venezia di domenica scorsa. Quella per Davide Frattesi, che ha ricevuto il suo primo giallo in seguito alle proteste nei confronti degli ufficiali di gara. E poi quella per Benjamin Pavard, che è invece alla sua terza sanzione. Il difensore francese ha ricevuto il giallo dall’arbitro per comportamento non regolamentare in campo. A livello disciplinare, non ci saranno squalificati per Inter-Napoli, in programma domenica prossima alle ore 20.45. Per i partenopei, però, sono da segnalare tre cose dopo la sconfitta contro l’Atalanta: la prima sanzione per Campos David, la seconda per Pasquale Mazzocchi e la terza per l’allenatore Antonio Conte. Di seguito gli squalificati del prossimo turno di Serie A del Giudice Sportivo.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI DODICESIMA GIORNATA

Una giornata: ADOPO Ndary Michel (Cagliari), MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari), ROCHA LIVRAMENTO Dailon (Hellas Verona)

Una sola giornata: RODRIGUES LEAL Tiago Andre (vice allenatore Milan), SALZARULO Michele (match analyst Roma).

DIFFIDATI DODICESIMA GIORNATA

Quarta sanzione: BIJOL Jaka (Udinese) ROVELLA Nicolo (Lazio), ZANETTI Paolo (allenatore Hellas Verona).