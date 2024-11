Serie A, Giudice Sportivo 10ª giornata: prima sanzione per uno dell’Inter

Decima giornata di Serie A che vede l’Inter senza squalifiche particolari. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Ieri, intanto, è arrivata una multa per il club dopo la gara di Empoli.

I PROVVEDIMENTI – Una sola sanzione in termini di ammonizioni per l’Inter a Empoli, ossia per Alessandro Bastoni (prima sanzione). Il difensore nerazzurro ha ricevuto il suo primo giallo per fallo ai danni di Fazzini. A livello disciplinare, non ci saranno squalificati per Inter-Venezia in programma domenica alle ore 20.45. Per i lagunari nessun squalificato. I nerazzurri giocheranno appunto domenica sera per far fronte poi alla partita di Champions League contro l’Arsenal, in programma mercoledì sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I lagunari nel turno infrasettimanale hanno vinto contro l’Udinese in rimonta 3-2 e nelle ultime ore ha parlato l’ex nerazzurro Gaetano Oristanio. Di seguito i squalificati del prossimo turno.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI UNDICESIMA GIORNATA

Una giornata: BELAHYANE Reda (Hellas Verona), GOGLICHIDZE Saba (Empoli), TCHATCHOUA Jackson (Hellas Verona), TOURE Souleymane Isaa (Udinese), BRAUNODER Matthias (Como), VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio)

Una sola giornata: ANDREINI Alessandro (dirigente Torino), SASSI Filippo (staff Como)

DIFFIDATI UNDICESIMA GIORNATA

Quarta sanzione: GIANNETTI Lautaro Daniel (Udinese)