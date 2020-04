Serie A, fissate 2 riunioni nel giro di 24 ore: si decide il nuovo calendario?

Condividi questo articolo

La Serie A non ci pensa minimamente a fermarsi o a sospendere tutto causa Coronavirus. L’obiettivo settimanale è decidere le modalità per ripartire. Fissate due riunioni dopo Pasquetta, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”

RIUNIONI PER RIPARTIRE – In settimana verranno prese delle decisioni importanti sul futuro della Serie A, che vuole ripartire. Mercoledì 15 aprile ci sarà una riunione della Commissione Medica della FIGC, integrata da medici e scienziati impegnati nella lotta all’emergenza Coronavirus. L’obiettivo della riunione è definire il protocollo da utilizzare per permettere la ripresa degli allenamenti – possibilmente già il 4 maggio -, a partire dalle operazioni di sanificazione dei centri sportivi. Giovedì 16 aprile, invece, tutte le componenti federali analizzeranno quanto raccolto nella giornata precedente. Sarà l’occasione per decidere il nuovo calendario del campionato italiano? Anche la Lega Serie A, infatti, farà il punto della situazione in questa settimana.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Valerio Piccioni