Serie A, finalmente la svolta: ecco la quarantena soft! Atto firmato, si riparte

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso non ci sono più dubbi. Come riportato dal portale “Sport Mediaset”, è stata posta la firma sul documento sulla quarantena che permetterà alla Serie A di gestire al meglio l’eventuale emergenza Covid-19

QUARANTENA SOFT – Il Governo ha ufficialmente approvato la cosiddetta “quarantena soft” dopo che il Ministro della Salute (Roberto Speranza) e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport (Vincenzo Spadafora) hanno firmato l’atto amministrativo necessario. Adesso, in caso di positività di un calciatore, sarò solo quest’ultimo a essere isolato, mentre il resto della squadra resterà in ritiro per due settimane. Inoltre, se l’atleta contagiato successivamente risulterà negativo al tampone fatto poche ore prima del gara, sarà a tutti gli effetti convocabile per la partita. Una buona notizia a poche ore dalla ripartenza ufficiale della Serie A, che ormai sembra non avere più preoccupazioni sulla possibilità di concludere la stagione in corso.