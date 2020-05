Serie A, FIGC invia in anticipo protocollo gare...

Serie A, FIGC invia in anticipo protocollo gare a Spadafora – Sky

La Serie A si riavvicina alla ripartenza. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” la FIGC avrebbe inviato a Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, il protocollo per le gare di campionato

RIPRESA – La FIGC, con un giorno in anticipo rispetto a quanto previsto, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, avrebbe inviato il protocollo con le linee guida per le partite di Serie A al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. È un altro passo verso la ripresa del campionato. La palla ora passa al Governo che dovrà pronunciarsi in merito.