Serie A femminile, vittoria per l’Inter Women! 3-2 all’Empoli

All’Inter Women bastano i primi 45 minuti per archiviare la pratica Empoli. Nella Serie A femminile le ragazze di Rita Guarino battono la formazione toscana 3-2 e salgono a 29 punti in classifica. Ecco il report dei 90 minuti.

FRAZIONE – Come detto è bastato il primo tempo all’Inter Women di Rita Guarino per battere l’Empoli femminile e conquistare i tre punti nella 14′ giornata di Serie A. Succede infatti tutto nel primo tempo. Prima le nerazzurre scappano sul 3-0 in 29′ minuti: apre Bonetti, raddoppia Nchout e il tris è calato da Karchouni. L’Empoli però non ci sta e reagisce prima segnando il gol del 3-1 in chiusura di prima frazione con Dompig mentre è inutile il gol di Nocchi segnato al 92′ dalle toscane che spaventa leggermente l’Inter Women senza però portare al pareggio. Tra punti chiave per le nerazzurre che salgono a 29 punti e tengono il passo delle prime.