Serie A, enigma 38ª giornata: due slot in ballo! E domenica tutti in campo tranne due – CdS

Ore di riflessioni per la Lega Serie A che avrà il compito di calendarizzare la 38ª e ultima giornata. Intanto, oggi usciranno gli orari della penultima. Si dovrebbe giocare nove partite su dieci domenica.

ATTESA – Tutto aperto, tutto in ballo, sia per quanto riguarda la lotta scudetto, che la corsa Champions League e quella per rimanere in categoria. La Lega Serie A oggi ufficializzerà gli orari della penultima giornata, la 37ª, e poi lunedì prossimo farà uscire le date della 38ª e ultima giornata. Appunto lunedì prossimo e non prima, perché bisognerà aspettare cosa succederà nel prossimo attesissimo weekend di campionato. In attesa degli orari definitivi di oggi, il Corriere dello Sport è praticamente certo che tutte le partite si giocheranno domenica sera alle 20.45, eccetto Genoa-Atalanta. Il match tra il Grifone già salvo e la Dea già in Champions League si dovrebbe disputare sabato. Ma il vero enigma è la trentottesima giornata.

La Serie A quella 38ª giornata da calendarizzare: due slot e gli scenari

ENIGMA – Il vero “grosso problema” della 38ª giornata è ovviamente la calendarizzazione di Napoli e Inter. Napoli-Cagliari e Como-Inter, partite che potrebbero decidere lo scudetto, potrebbero essere anticipate o al mercoledì 21 o al giovedì 22 maggio, in modo da permettere la disputa dell’eventuale spareggio sabato 24 o domenica 25, lasciando poi una settimana o quasi alla squadra nerazzurra per preparare la finale di Champions del 31. Non è ancora ufficiale, la Lega Serie A aspetterà il prossimo weekend per decidere. Volendo anche lo scudetto potrebbe essere già assegnato, ma servirebbe che il Napoli vincesse a Parma e che l’Inter perdesse in casa con la Lazio. Nel caso l’Inter preferirebbe giocare il mercoledì 21 anche alle 18 (prima della finale di Europa League), per poi programmare l’eventuale spareggio per sabato 24, pareggiando i conti con il Psg, che la stessa sera sfiderà il Reims per la finale di Coppa di Francia. Ma occhio pure al Cagliari: se i sardi non dovessero essere salvi prima dell’ultima giornata, allora potrebbero essere spostate al mercoledì o al giovedì pure tutte le altre gare con squadre in lotta per salvarsi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno