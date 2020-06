Serie A, ecco la svolta: 2 novità in caso di positivo. Quarantena breve

Condividi questo articolo

Serie A verso la ripresa, ma c’è grande preoccupazione in caso di nuovo positivo. Un nuovo caso di Coronavirus tra i club porterebbe alla quarantena obbligatoria e a un possibile nuovo stop della stagione. In realtà, secondo quanto riporta Sky Sport, è in arrivo una modifica sostanziale del protocollo

NUOVA SVOLTA – La quarantena obbligatoria in caso di nuova positività rappresentava un pericolo fondamentale per la ripresa della Serie A. Nelle ultime ore, però, si va verso un’importante modifica nel protocollo. La quarantena verrà ridotta da 14 a soli 4 giorni. Per tutti i contatti, invece, due tamponi negativi in 96 ore potrebbero permettere alla squadra di tornare subito in campo. Gravina ha lavorato a stretto contatto con Speranza, Spadafora e il Comitato Tecnico-Scientifico per giungere a questa soluzione salva-campionato. L’ok definitivo è atteso entro il 20 giugno.