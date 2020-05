Serie A e ripresa, ora c’Ã¨ ottimismo! Atteso via libera, novitÃ  ritiri – Sky

Serie A e ripresa, ora c’è ottimismo! Atteso via libera, novità ritiri – Sky

Serie A e i primi tentativi di ripresa. Oggi l’Inter si è allenata individualmente sul campo, mentre il discorso politico-sanitario sul protocollo va avanti. Secondo quanto riportato da SkySport, si è in attesa dell’accelerata decisiva, ma regna l’ottimismo sul termine della stagione. Occhio ai ritiri

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Le dichiarazioni di oggi del Sottosegretario alla Salute Zampa hanno aperto la strada dell’ottimismo. Nelle ultime ore, infatti, sembra più vicina la ripresa della Serie A. Dopo i prossimi passaggi politici, il via libera del Ministro Speranza è atteso per l’inizio della prossima settimana. Gli allenamenti di gruppo potrebbe riprendere quindi il 18 maggio. Intanto è importante sottilineare la novità relativa ai ritiri: dureranno due settimane e non tre.