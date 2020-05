Serie A, doppia ipotesi per il calendario: con e senza Coppa Italia

La Serie A oggi ha tenuto un’Assemblea di Lega nella quale si è discusso della ripresa del campionato e dei diritti TV. In attesa di avere l’OK dal Governo le società, come fa sapere Alessandro Alciato di Sky Sport, hanno anche fatto qualche ipotesi per il calendario. Dubbio legato alla Coppa Italia, che ha “arretrate” le semifinali di ritorno e la finale.

SPERANZA DI RIPRESA – Si sta concludendo la giornata nella quale i presidenti di Serie A hanno ribadito l’unità di intenti sul finire la stagione (vedi articolo). Nell’Assemblea di stamattina si è ipotizzata anche qualche bozza di calendario, sperando che sia fattibile. La prima possibilità, come riporta Sky Sport, è di tornare in campo il 13 giugno con la ventisettesima giornata. Il 17 giugno spazio ai quattro recuperi del venticinquesimo turno (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari), poi Serie A a tappeto fino all’1 agosto, un giorno prima della deadline dell’UEFA. La finale di Coppa Italia, invece, si giocherebbe il 22 luglio. Ripartendo una settimana più tardi, il 20, stesso schema per le giornate ma niente coppa nazionale. Domenica la FIGC parlerà col Comitato tecnico-scientifico, per trovare un accordo sul protocollo. In caso di OK potranno partire gli allenamenti, primo passo verso il ritorno della Serie A.