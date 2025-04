Serie A, diretta TV partite Inter 34ª-35ª giornata fra DAZN e Sky

Come di consueto, la Lega Serie A ha ufficializzato anche il programma della diretta TV per le due giornate di calendario rese note oggi. Per l’Inter le due sfide contro Roma e Verona saranno, rispettivamente su DAZN e Sky Sport.

SERIE A – TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Atalanta-Lecce venerdì 25 aprile ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Como-Genoa sabato 26 aprile ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Inter-Roma sabato 26 aprile ore 18 – diretta TV e streaming DAZN

Lazio-Parma sabato 26 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Venezia-Milan domenica 27 aprile ore 12.30 – diretta TV e streaming DAZN

Fiorentina-Empoli domenica 27 aprile ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Juventus-Monza domenica 27 aprile ore 18 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Napoli-Torino domenica 27 aprile ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Udinese-Bologna lunedì 28 aprile ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN

Verona-Cagliari lunedì 28 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

SERIE A – TRENTACINQUESIMA GIORNATA

Torino-Venezia venerdì 2 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Cagliari-Udinese sabato 3 maggio ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Parma-Como sabato 3 maggio ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Lecce-Napoli sabato 3 maggio ore 18 – diretta TV e streaming DAZN

Inter-Verona sabato 3 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Empoli-Lazio domenica 4 maggio ore 12.30 – diretta TV e streaming DAZN

Monza-Atalanta domenica 4 maggio ore 15 – diretta TV e streaming DAZN

Roma-Fiorentina domenica 4 maggio ore 18 – diretta TV Sky Sport e streaming DAZN

Bologna-Juventus domenica 4 maggio ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN

Genoa-Milan lunedì 5 maggio ore 20.45 – diretta TV e streaming DAZN