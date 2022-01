Serie A, a breve decisione sulle gare rinviate. Ma manca Bologna-Inter

Tramite una nota ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato le date nelle quali il Giudice Sportivo si pronuncerà sui ricorsi delle gare non disputate il 6 e il 9 gennaio. Manca però Bologna-Inter.

RICORSI – Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato che tra il 21 e il 25 gennaio 2022 il Giudice Sportivo si pronuncerà sui ricorsi per le gare non disputate il 6 e il 9 gennaio. Ma con un giallo. Tra le gare coinvolte, ovvero Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Udinese-Atalanta manca proprio Bologna-Inter, altra sfida che non si è giocata il sei di gennaio. Restano da capire i motivi, ma soprattutto quale sarà il prossimo capitolo della storia.