Serie A, Cts: isolamento squadre per 15 giorni dalla ripresa allenamenti

Condividi questo articolo

Il Cts indica che le squadre dovranno rimanere in isolamento per 15 giorni dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo

SITUAZIONE – Come riportato dal sito del “Messaggero”, sia le squadre che i membri degli staff tecnici dovranno rimanere in isolamento per 15 giorni da quando riprenderanno gli allenamenti di gruppo. Stando a quanto si è appreso, sarebbe questa una delle indicazioni. Ieri si è anticipata la quarantena di tutto il gruppo dopo un contagio e la responsabilità del medico per la ripresa del campionato. Stando ai tecnici, solo a seguito di due settimane di isolamento delle squadre, si potrà valutare la possibile ripresa delle gare che avverrebbero a porte chiuse.