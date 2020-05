Serie A, oggi Consiglio e Assemblea di Lega: arriva il nuovo calendario

La Serie A ieri, finalmente, ha ricevuto il via libera da parte del Governo per riprendere la stagione (vedi articolo). Questa mattina si saprà qualcosa in più sul calendario, con la data della ripartenza e la possibilità di anticipare con la Coppa Italia. Sono in programma il Consiglio e l’Assemblea di Lega.



RITORNO IN CAMPO – Altra giornata campale per la ripartenza della Serie A, ormai arrivata verso la fine dello stop che dura dal 9 marzo. Stamattina proseguirà il Consiglio di Lega, che si era già riunito martedì, con gli aggiornamenti dopo la riunione di ieri con il ministro Vincenzo Spadafora. Il punto chiave sarà però alle 11.30, con la convocazione d’urgenza di una nuova Assemblea di Lega. È lì che si farà il punto della situazione, con la discussione sul calendario già al centro dell’ordine del giorno. L’OK del Governo permetterà di scegliere le date e l’ordine delle partite. Si va verso il ritorno della Serie A il 20 giugno, o con i recuperi della venticinquesima giornata (Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari) oppure con l’intero ventisettesimo turno. La Coppa Italia, tuttavia, potrebbe essere il primo anticipo di calcio italiano con le semifinali di ritorno il 13 e il 14 giugno e la finale mercoledì 17. Nelle prossime ore si attendono novità, con la Serie A che vede ormai dietro l’angolo la ripresa.