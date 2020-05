Serie A, condivisa nuova proposta sugli allenamenti: i passaggi

La Serie A prova a superare la situazione di stallo che si è creata ieri, dopo i problemi riguardanti il protocollo (vedi articolo). Per permettere gli allenamenti di gruppo da lunedì è terminato da poco un incontro fra Lega, FIGC e FMSI. Definita una nuova proposta da presentare al Governo. Di seguito le proposte uscite.

LA SERIE A CAMBIA? – “Si è tenuto questa mattina, in un clima di fattiva collaborazione, l’incontro tra la FIGC, la Lega Serie A, il presidente della FMSI Maurizio Casasco e il rappresentante dei medici della Serie A, Gianni Nanni. Sono stati analizzati i punti del protocollo difficilmente attuabili e sono state costruttivamente elaborate alcune integrazioni atte a risolvere problematiche oggettive. Vi è stata una generale condivisione delle proposte finali, formulate per garantire una ripresa in piena sicurezza degli allenamenti di gruppo, che verranno tempestivamente sottoposte al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport (Vincenzo Spadafora, ndr), al Ministro della Salute (Roberto Speranza, ndr) e al CTS“.