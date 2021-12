Serie A con l’obbligo vaccinale? In arrivo una stretta anche sui giocatori

La Serie A potrebbe avere una sorta di obbligo vaccinale da qui a poche settimane. Sky TG24 ha raccolto come, nel Consiglio dei Ministri che ha dato l’OK alla riduzione della capienza negli stadi (vedi articolo), ci sarà il Green Pass rafforzato anche per gli sport di squadra all’aperto.

LA STRETTA – Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato (noto anche come Super Green Pass) per sport di squadra anche all’aperto. Questa la notizia lanciata da Sky TG24, che parla di una scelta presa in serata dal nuovo Consiglio dei Ministri dove si stanno predisponendo le misure per combattere l’enorme aumento di contagi da COVID-19 (vedi bollettino). Questo significa, di fatto, obbligo vaccinale in Serie A per tutti i calciatori. Questo perché il Green Pass rafforzato si ottiene solo tramite vaccino oppure attestato di avvenuta guarigione e non tramite semplice tampone come quello base.