Serie A, classifica finale dopo la 38ª e ultima giornata: tutti i verdetti

Empoli-Verona 1-2 4′ Serdar, 42′ Fazzini (E), 68′ Bradaric

Lazio-Lecce 0-1 43′ Coulibaly

Torino-Roma 0-2 17′ Rig. Paredes, 53′ Saelemaekers

Udinese-Fiorentina 2-3 26′ Lucca (U), 46′ Fagioli, 56′ Comuzzo, 60′ Kabasele (U), 82′ Kean

Venezia-Juventus 2-3 1′ Fila (V), 24′ Yildiz, 30′ Kolo Muani, 55′ Haps (V), 73′ Rig. Locatelli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 82*

Inter 81*

Atalanta 74*

Juventus 70*

Roma 69**

Fiorentina 65***

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62**

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31****

Venezia 29****

Monza 18****

*Squadre qualificate in Champions League, con Napoli campione d’Italia

**Squadre qualificate in Europa League, il Bologna vincendo la Coppa Italia

***Squadra qualificata in Conference League

****Squadre retrocesse in Serie B