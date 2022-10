Serie A, la classifica aggiornata dopo l’11ª giornata: Inter, un aggancio

L’Inter non cambia la sua posizione in classifica, che resta sempre settima, ma nell’undicesima giornata di Serie A aggancia quantomeno l’Udinese. Nei due posticipi di oggi vincono la Sampdoria di Stankovic, prossimo avversario in campionato (vedi articolo), e il Sassuolo ribaltando il Verona con Laurienté e Frattesi (vedi articolo).

SERIE A 2022-2023 – 11ª GIORNATA

Juventus-Empoli 4-0 8′ Kean, 56′ McKennie, 82′, 94′ Rabiot

Salernitana-Spezia 1-0 48′ Mazzocchi

Milan-Monza 4-1 16′, 41′ Brahim Diaz, 65′ Origi, 70′ Ranocchia (MO), 84′ Rafael Leao

Fiorentina-Inter 3-4 2′ Barella (I), 15′, 73′ rig. Lautaro Martinez (I), 33′ rig. Cabral, 60′ Ikoné, 90′ Jovic, 95′ Mkhitaryan (I)

Udinese-Torino 1-2 14′ Aina, 26′ Deulofeu (U), 69′ Pellegri

Bologna-Lecce 2-0 13′ rig. Arnautovic, 35′ Ferguson

Atalanta-Lazio 0-2 10′ Zaccagni, 52′ Felipe Anderson

Roma-Napoli 0-1 80′ Osimhen

Cremonese-Sampdoria 0-1 78′ Colley

Sassuolo-Verona 2-1 2′ Ceccherini (V), 32′ Laurienté, 74′ Frattesi

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 29

Milan 26

Lazio 24

Atalanta 24

Roma 22

Udinese 21

Inter 21

Juventus 19

Sassuolo 15

Torino 14

Salernitana 13

Empoli 11

Bologna 10

Fiorentina 10

Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Sampdoria 6

Verona 5

Cremonese 4

PROSSIMO TURNO



DODICESIMA GIORNATA SERIE A

Napoli-Sassuolo sabato 29 ottobre ore 15

Lecce-Juventus sabato 29 ottobre ore 18

Inter-Sampdoria sabato 29 ottobre ore 20.45

Empoli-Atalanta domenica 30 ottobre ore 12.30

Cremonese-Udinese domenica 30 ottobre ore 15

Spezia-Fiorentina domenica 30 ottobre ore 15

Lazio-Salernitana domenica 30 ottobre ore 18

Torino-Milan domenica 30 ottobre ore 20.45

Verona-Roma lunedì 31 ottobre ore 18.30

Monza-Bologna lunedì 31 ottobre ore 20.45