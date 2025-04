Serie A, la classifica aggiornata dopo la 34ª giornata: Inter, è un disastro

La trentaquattresima giornata di Serie A rischia di essere quella in cui l’Inter ha buttato il campionato, perdendo il primato in classifica col -3 dal Napoli. E ora ci saranno solo quattro partite per cercare di rimediare.

SERIE A 2024-2025 – 34ª GIORNATA

Como-Genoa 1-0 59′ Strefezza

Venezia-Milan 0-2 5′ Pulisic, 96′ Giménez

Fiorentina-Empoli 2-1 7′ Adli, 25′ Mandragora, 57′ Fazzini (E)

Inter-Roma 0-1 22′ Soulé

Juventus-Monza 2-0 11′ N. Gonzalez, 33′ Kolo Muani

Atalanta-Lecce 1-1 29′ rig. Karlsson (L), 69′ rig. Retegui

Napoli-Torino 2-0 27′, 41′ McTominay

Udinese-Bologna 0-0

Lazio-Parma 2-2 3′, 46′ Ondrejka (P), 79′, 84′ Pedro

Verona-Cagliari 0-2 30′ Pavoletti, 93′ Deiola

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 74

Inter 71

Atalanta 65

Juventus 62

Bologna 61

Roma 60

Lazio 60

Fiorentina 59

Milan 54

Torino 43

Como 42

Udinese 41

Genoa 39

Cagliari 33

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 25

Empoli 25

Monza 15

TRENTACINQUESIMA GIORNATA SERIE A

Torino-Venezia venerdì 2 maggio ore 20.45

Cagliari-Udinese sabato 3 maggio ore 15

Parma-Como sabato 3 maggio ore 15

Lecce-Napoli sabato 3 maggio ore 18

Inter-Verona sabato 3 maggio ore 20.45

Empoli-Lazio domenica 4 maggio ore 12.30

Monza-Atalanta domenica 4 maggio ore 15

Roma-Fiorentina domenica 4 maggio ore 18

Bologna-Juventus domenica 4 maggio ore 20.45

Genoa-Milan lunedì 5 maggio ore 20.45