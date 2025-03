Serie A, la classifica aggiornata dopo la 28ª giornata: Inter, +9 sulla Juventus

L’Inter mantiene la vetta della classifica di Serie A, grazie alla prima rimonta vincente della stagione con il 3-2 sul Monza. Tengono il passo il Napoli e l’Atalanta prossimo avversario in campionato, non la Juventus umiliata dai bergamaschi ma comunque quarta perché stasera la Lazio non è andata oltre l’1-1 con l’Udinese.

SERIE A 2024-2025 – 28ª GIORNATA

Cagliari-Genoa 1-1 18′ Viola, 47′ Cornet (G)

Como-Venezia 1-1 49′ Ikoné, 95′ rig. Gytkjaer (V)

Parma-Torino 2-2 19′ Elmas, 60′, 82′ Pellegrino (P), 72′ Adams

Lecce-Milan 2-3 7′, 59′ Krstovic (L), 68′ aut. Gallo, 73′ rig., 81′ Pulisic

Inter-Monza 3-2 32′ Birindelli, 44′ Keita Baldé (M), 45′ +1 Arnautovic, 64′ Calhanoglu, 77′ aut. Kyriakopoulos

Verona-Bologna 1-2 40′ Odgaard, 78′ Cambiaghi, 80′ Mosquera (V)

Napoli-Fiorentina 2-1 26′ Lukaku, 60′ Raspadori, 66′ Gudmundsson (F)

Empoli-Roma 0-1 1′ Soulé

Juventus-Atalanta 0-4 29′ rig. Retegui, 46′ de Roon, 66′ Zappacosta, 77′ Lookman

Lazio-Udinese 1-1 22′ Thauvin (U), 32′ Romagnoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 61

Napoli 60

Atalanta 58

Juventus 52

Lazio 51

Bologna 50

Roma 46

Fiorentina 45

Milan 44

Udinese 40

Torino 35

Genoa 32

Como 29

Cagliari 26

Verona 26

Lecce 25

Parma 24

Empoli 22

Venezia 19

Monza 14

VENTINOVESIMA GIORNATA SERIE A

Genoa-Lecce venerdì 14 marzo ore 20.45

Monza-Parma sabato 15 marzo ore 15

Udinese-Verona sabato 15 marzo ore 15

Milan-Como sabato 15 marzo ore 18

Torino-Empoli sabato 15 marzo ore 20.45

Venezia-Napoli domenica 16 marzo ore 12.30

Bologna-Lazio domenica 16 marzo ore 15

Roma-Cagliari domenica 16 marzo ore 16

Fiorentina-Juventus domenica 16 marzo ore 18

Atalanta-Inter domenica 16 marzo ore 20.45