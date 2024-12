Serie A, la classifica aggiornata dopo la 18ª giornata: Inter, -3* e Supercoppa

Il 2024 in Serie A si chiude con un pirotecnico Bologna-Verona 2-3 e in classifica il successo pesa soprattutto per la corsa salvezza. Ad aprire il nuovo anno, ancora prima dell’ultima giornata del girone d’andata, sarà la Supercoppa Italiana con Inter-Atalanta: significa un nuovo asterisco.

SERIE A 2024-2025 – 18ª GIORNATA

Empoli-Genoa 1-2 46’ Badelj, 68’ Ekuban, 74’ Esposito (E)

Parma-Monza 2-1 56’ rig. Hernani, 85’ Pedro Pereira (M), 98’ Valenti

Cagliari-Inter 0-3 53’ Bastoni, 71’ Lautaro Martinez, 78’ rig. Calhanoglu

Lazio-Atalanta 1-1 27’ Dele-Bashiru, 88’ Brescianini (A)

Udinese-Torino 2-2 41′ Touré, 49′ Lucca, 53′ Adams (T), 64′ Ricci (T)

Napoli-Venezia 1-0 79′ Raspadori

Juventus-Fiorentina 2-2 20′, 48′ K. Thuram (J), 38′ Kean, 87′ Sottil

Milan-Roma 1-1 16′ Reijnders, 23′ Dybala (R)

Como-Lecce 2-0 49’ Paz, 79’ Cutrone

Bologna-Verona 2-3 20’, 58’ Dominguez (B), 38’ Sarr, 45’ +2 Tengstedt, 88’ aut. Castro

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 41

Napoli 41

Inter 40 *

Lazio 35

Fiorentina 32 *

Juventus 32

Bologna 28 *

Milan 27 *

Udinese 24

Roma 20

Torino 20

Empoli 19

Genoa 19

Parma 18

Como 18

Verona 18

Lecce 16

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10

* una partita in meno

DICIANNOVESIMA GIORNATA SERIE A

Venezia-Empoli sabato 4 gennaio ore 15

Fiorentina-Napoli sabato 4 gennaio ore 18

Verona-Udinese sabato 4 gennaio ore 20.45

Monza-Cagliari domenica 5 gennaio ore 12.30

Lecce-Genoa domenica 5 gennaio ore 15

Torino-Parma domenica 5 gennaio ore 18

Roma-Lazio domenica 5 gennaio ore 20.45

Como-Milan martedì 14 gennaio ore 18.30

Atalanta-Juventus martedì 14 gennaio ore 20.45

Inter-Bologna mercoledì 15 gennaio ore 20.45