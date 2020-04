Serie A, caos: niente accordi ai vertici, niente documento sulla ripresa – Sky

Condividi questo articolo

La Serie A è ancora in alto mare e a dimostrarlo è la posizione delle società sull’eventuale ripresa. Come riportato durante l’edizione di “Sport 24 Today” su Sky Sport, i venti presidenti non hanno trovato il comune accordo sul tema

DUBBI SULLA RIPRESA – Il tanto atteso documento della Lega Serie A contenente le venti dichiarazioni degli altrettanti presidenti delle società non vede ancora la luce e difficilmente verrà pubblicato nelle prossime ore. Alla base di questo improvviso “stop” c’è la mancata definizione di precise posizioni sulla volontà di ripresa del campionato. Pare, infatti, che non tutti i presidenti siano d’accordo sulle possibilità di far terminare la stagione, pertanto bisognerà prima trovare un punto d’incontro. E c’è chi si dovrà esporre. Nelle prossime ore non è da escludere l’intervento della FIGC, nella persona del Presidente Gabriele Gravina, per cercare di fare chiarezza sulla situazione, a partire dall’assemblea già programmata.