Serie A, cambiano date per i riscatti: gli effetti su Zalewski-Inter

La FIGC ha comunicato un differimento dei termini relativi all’esercizio dei diritti di riscatto e controriscatto da parte delle squadre italiane: ecco gli effetti sul caso Nicola Zalewski-Inter.

RISCATTO E CONTROPZIONE – La FIGC ha allungato i termini per l’esercizio, da parte delle società italiane, dei diritti di opzione e contro-opzione. Di seguito il comunicato:

«L’esercizio dei diritti di opzione e contro-opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di contro-opzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

– dalla data del 1° giugno 2025 a quella del 4 giugno 2025 per le opzioni;

– dalla data del 5 giugno 2025 a quella dell’8 giugno 2025 per le relative contro-opzioni;

– dal 22 giugno al 24 giugno 2025 per le opzioni;

– dal 25 giugno al 27 giugno 2025 per le relative contro-opzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 22 giugno al 24 giugno 2025.

L’esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza e al Dipartimento o Comitato».

Serie A, le novità riguardanti il riscatto di Zalewski da parte dell’Inter

CASO SINGOLO – Per quanto concerne il caso che più interessa al mondo Inter, ossia quello del potenziale riscatto di Nicola Zalewski da parte dell’Inter, ciò significa che i nerazzurri hanno tempo fino al 24 giugno per effettuare la decisione definitiva. La sensazione è che il riscatto avverrà, ma è opportuno attendere l’annuncio formale per potersi esprimere con certezza sul tema.