Serie A, cambia la classifica dopo la penalizzazione: Juventus 10ª!

La Corte Federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. Sanzioni solo per la Juve e i suoi dirigenti, prosciolti gli altri club. Il club bianconero ha ricevuto una penalizzazione di quindici punti in classifica.

CAMBIA LA CLASSIFICA – La Juventus scivola al decimo posto in classifica dopo la pesante decisione della Corte d’Appello della Federcalcio (vedi comunicato). Ai bianconeri ben 15 punti di penalizzazione in classifica, scendendo dunque dai 37 ai 22 punti, cioè al decimo posto in classifica. Si allontana dunque la qualificazione in UEFA Champions League.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 47

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Atalanta 34

Roma 34

Udinese 25

Torino 23

Fiorentina 23

Juventus 22 (-15)

Bologna 22

Empoli 22

Monza 21

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Verona 9

Sampdoria 9

Cremonese 7

PROSSIMO TURNO



DICIANNOVESIMA GIORNATA SERIE A

Verona-Lecce sabato 21 gennaio ore 15

Salernitana-Napoli sabato 21 gennaio ore 18

Fiorentina-Torino sabato 21 gennaio ore 20.45

Sampdoria-Udinese domenica 22 gennaio ore 12.30

Monza-Sassuolo domenica 22 gennaio ore 15

Spezia-Roma domenica 22 gennaio ore 18

Juventus-Atalanta domenica 22 gennaio ore 20.45

Bologna-Cremonese lunedì 23 gennaio ore 18.30

Inter-Empoli lunedì 23 gennaio ore 20.45

Lazio-Milan martedì 24 gennaio ore 20.45